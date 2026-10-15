Овечкин сделал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ в победном матче

Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт вторую результативную передачу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан «Вашингтона» помог команде одержать домашнюю победу над «Монреалем» со счётом 5:4.

Овечкин отметился результативным действием в третьем периоде. На 53-й минуте российский форвард поучаствовал в атаке, которую точным броском завершил Джастин Холл. Ещё одним ассистентом выступил Иван Протас. После этой передачи Овечкин довёл количество набранных очков в сезоне до трёх — одной заброшенной шайбы и двух голевых передач.

В составе победителей также отличились Джордан Кайру на восьмой минуте и Иван Мирошниченко на 20-й. Алекс Так оформил дубль, забросив шайбы на 27-й и 58-й минутах. У «Монреаля» дважды забил Джош Андерсон, а ещё по одному голу записали на свой счёт Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.

Для 22-летнего Мирошниченко встреча стала первой в нынешнем регулярном чемпионате. Российский нападающий вышел на лёд в одном звене с Овечкиным и Иваном Протасом. В прошлом сезоне Мирошниченко провёл 13 матчей и набрал три очка, забросив две шайбы и сделав одну передачу.

Овечкин остаётся лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На счету 41-летнего россиянина 1008 голов с учётом матчей плей-офф. Ему необходимо забросить ещё девять шайб, чтобы превзойти абсолютный показатель Уэйна Гретцки, который отличился 1016 раз в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли.

За карьеру российский хоккеист девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и трижды получал награду самого ценного игрока сезона. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном» и получил приз самому ценному игроку плей-офф.

Победа позволила «Вашингтону» прервать серию из двух поражений. Столичный клуб набрал восемь очков в семи встречах и поднялся на третье место в своём дивизионе. «Монреаль» с семью очками после семи матчей занимает седьмую строчку Атлантического дивизиона. Следующую игру «Вашингтон» проведёт 17 октября дома против «Нью-Джерси».

Ранее Life.ru писал о том, как Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ в матче против «Сиэтла». Российский нападающий отличился на 17-й минуте встречи, однако «Вашингтон» уступил сопернику со счётом 3:5. Гол стал для Овечкина 1007-м в карьере с учётом плей-офф и 33-м после достижения 40-летнего возраста.