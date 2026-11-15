Овечкин впервые с конца 2023 года не забил в 13-м матче подряд
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ до 13 матчей. В домашней встрече с «Нью-Джерси Девилз» нападающий вновь не сумел поразить ворота соперника, а его команда потерпела поражение со счётом 4:7.
Таким образом, 41-летний россиянин во второй раз в карьере провёл 13 матчей подряд без заброшенных шайб. В последний раз столь продолжительный спад результативности у него был в ноябре — декабре 2023 года. Тогда серия в итоге достигла 14 игр.
Теперь Овечкину достаточно провести ещё один матч без гола, чтобы повторить собственный антирекорд. Последний раз нападающий отличался 11 октября в игре против «Сиэтл Кракен».
Несмотря на затянувшуюся паузу, российский хоккеист продолжает погоню за историческим достижением. На его счету 1007 заброшенных шайб в НХЛ с учётом матчей плей-офф. Чтобы превзойти абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежат 1016 голов, Овечкину необходимо забросить ещё десять шайб.
При этом в регулярных чемпионатах россиянин уже является лучшим снайпером в истории лиги. Его достижение составляет 930 голов.
Тем временем «Каролина Харрикейнз» разгромила «Сиэтл Кракен» во втором матче серии в Хельсинки. Встреча завершилась со счётом 5:1, а российский нападающий Андрей Свечников забросил две шайбы. Свечников, выступающий под 37-м номером, стал одним из двух авторов дублей в составе победителей. Второй сделал Янковски. Элерс завершил встречу с тремя результативными передачами. «Каролина» реализовала три из пяти попыток большинства.