Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ до 13 матчей. В домашней встрече с «Нью-Джерси Девилз» нападающий вновь не сумел поразить ворота соперника, а его команда потерпела поражение со счётом 4:7.

Таким образом, 41-летний россиянин во второй раз в карьере провёл 13 матчей подряд без заброшенных шайб. В последний раз столь продолжительный спад результативности у него был в ноябре — декабре 2023 года. Тогда серия в итоге достигла 14 игр.

Теперь Овечкину достаточно провести ещё один матч без гола, чтобы повторить собственный антирекорд. Последний раз нападающий отличался 11 октября в игре против «Сиэтл Кракен».

Несмотря на затянувшуюся паузу, российский хоккеист продолжает погоню за историческим достижением. На его счету 1007 заброшенных шайб в НХЛ с учётом матчей плей-офф. Чтобы превзойти абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежат 1016 голов, Овечкину необходимо забросить ещё десять шайб.

При этом в регулярных чемпионатах россиянин уже является лучшим снайпером в истории лиги. Его достижение составляет 930 голов.