Ожог за минуту? Врач рассказала, можно ли навсегда ослепнуть от кварцевой лампы
Врач Мухина: Ослепнуть от прямого взгляда на кварцевую лампу трудно
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Даже непродолжительное воздействие кварцевой лампы способно вызвать серьёзный ожог глаз, причём первые симптомы могут появиться лишь спустя несколько часов. В тяжёлых случаях повреждение роговицы грозит ухудшением зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Мухина объяснила, что приборы для обеззараживания бывают открытого и закрытого типов. Первые разрешается включать исключительно в пустых помещениях, поскольку их ультрафиолетовое излучение опасно для человека.
Коварство такого воздействия заключается в отсутствии мгновенной боли. Повреждённые клетки роговицы начинают отслаиваться позже, из-за чего неприятные ощущения возникают с задержкой от двух до десяти часов.
Пострадавшие могут столкнуться с резью, обильным слезотечением, светобоязнью и ощущением песка в глазах. Иногда появляется пелена, мешающая нормально видеть.
«Ослепнуть навсегда от одной минуты прямого взгляда на открытую лампу маловероятно», — пояснила врач.
Обычно поверхность глаза восстанавливается за 24–72 часа. Однако при глубоких повреждениях или присоединении инфекции возможны воспаление, образование бельма и стойкое ухудшение зрения.
При появлении подобных симптомов Мухина рекомендовала обратиться к офтальмологу. Самостоятельно применять глазные капли, мази и народные средства опасно: неправильно подобранное лечение способно усугубить повреждение.
Ранее Life.ru рассказал о жительнице Нижневартовска, получившей ожог глаз после пирсинга. Девушка призналась, что боль стала настолько сильной, что утром она практически не могла открыть веки. После обращения к врачам её состояние улучшилось, хотя чувствительность к яркому свету некоторое время сохранялась.