Даже непродолжительное воздействие кварцевой лампы способно вызвать серьёзный ожог глаз, причём первые симптомы могут появиться лишь спустя несколько часов. В тяжёлых случаях повреждение роговицы грозит ухудшением зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Мухина объяснила, что приборы для обеззараживания бывают открытого и закрытого типов. Первые разрешается включать исключительно в пустых помещениях, поскольку их ультрафиолетовое излучение опасно для человека.

Коварство такого воздействия заключается в отсутствии мгновенной боли. Повреждённые клетки роговицы начинают отслаиваться позже, из-за чего неприятные ощущения возникают с задержкой от двух до десяти часов.

Пострадавшие могут столкнуться с резью, обильным слезотечением, светобоязнью и ощущением песка в глазах. Иногда появляется пелена, мешающая нормально видеть.

«Ослепнуть навсегда от одной минуты прямого взгляда на открытую лампу маловероятно», — пояснила врач.

Обычно поверхность глаза восстанавливается за 24–72 часа. Однако при глубоких повреждениях или присоединении инфекции возможны воспаление, образование бельма и стойкое ухудшение зрения.

При появлении подобных симптомов Мухина рекомендовала обратиться к офтальмологу. Самостоятельно применять глазные капли, мази и народные средства опасно: неправильно подобранное лечение способно усугубить повреждение.