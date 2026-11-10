Российская фитнес-блогерша Ксения Худякова получила ожог глаз после обычного прокалывания ушей в пирсинг-салоне Нижневартовска. По словам девушки, причиной могла стать кварцевая лампа, на которую она долго смотрела во время процедуры.

Первые симптомы появились вечером того же дня, когда россиянка умывалась. Почувствовав лёгкое жжение, она решила, что в глаза попало косметическое средство, и промыла их водой. Однако вскоре боль усилилась, глаза покраснели, а к ночи даже моргать стало практически невозможно.

«Было ощущение, что у меня 1000 иголок или ножей в глазах», — поделилась Ксения в соцсетях.

Утром девушка уже не могла открыть глаза из-за сильной боли и обратилась в больницу. Офтальмолог диагностировал у неё ожог поверхности глаз. Тогда блогерша вспомнила, что во время прокалывания ушей лежала на кушетке напротив рециркулятора с кварцевой лампой, на который подолгу смотрела.

После оказания медицинской помощи состояние россиянки улучшилось, однако дискомфорт полностью не исчез. При ярком освещении и резких поворотах глаз она по-прежнему испытывает неприятные ощущения. По прогнозу врача, симптомы должны пройти через несколько дней лечения.