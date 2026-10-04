Врач запретил прокалывать уши маленьким детям

Прокалывать уши ребёнку лучше тогда, когда он сможет осознанно участвовать в уходе за проколом. Универсального безопасного возраста для процедуры нет, рассказал врач-педиатр Евгений Веселов. По его словам, малыши трогают уши грязными руками, тянут украшения и цепляют их одеждой, повышая риск воспаления.

Расстегнувшуюся серьгу ребёнок может проглотить или вдохнуть. Среди других осложнений — инфицирование, врастание украшения и аллергия на никель. Особенно опасен прокол хряща: воспаление может привести к абсцессу, отмиранию тканей и стойкой деформации уха. При склонности ребёнка или его родственников к келоидным рубцам лечше отказаться от процедуры.

Для прокола нужны стерильные инструменты, а для первых серёг — гипоаллергенный материал. Застёжка не должна сдавливать ткани, украшения нельзя крутить. Гной, температура, сильная боль, отёк и покраснение хряща требуют срочного обращения к врачу, подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее россиянам рассказали о рисках раннего прокалывания ушей у детей. Помимо инфекции, возможны асимметрия проколов по мере роста и разрыв мочки, если ребёнок зацепится серёжкой за какой-либо предмет.