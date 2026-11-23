Бывшего музыкального продюсера Ольги Бузовой Эльмира Магеррамова нашли мёртвым на западе Москвы. Тело 36-летнего менеджера обнаружили 23 ноября около полудня на улице Василия Ланового, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, характер травм допускает две версии: несчастный случай или самоубийство.

Сам Магеррамов рассказывал, что проработал в шоу-бизнесе десять лет. Он был музыкальным менеджером Ольги Бузовой и группы Artik & Asti, а также сотрудничал с Димой Биланом и T’Killah. В последнее время в крупных проектах продюсер не участвовал.

Напомним, Эльмира Магеррамова нашли мёртвым на западе Москвы. Согласно одной из версий, 36-летний мужчина выпал из окна после ссоры с подругой.