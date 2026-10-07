Озвучены реальные итоги экстренной проверки биолабораторий в Иркутске

Инспекция выполнения норм биологической безопасности на территории Приангарья полностью завершилась. Контрольные мероприятия не зафиксировали никаких чрезвычайных происшествий во время лабораторных манипуляций.

«Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами», — констатировали представители санитарного ведомства.

Ревизию организовали после госпитализации лаборантки одного из научных центров. Женщине диагностировали воспаление лёгких неизвестного происхождения, что потребовало экстренных защитных мер.

Углубленные клинические тесты показали, что возбудитель недуга пациентки абсолютно не связан со служебными штаммами. Опасные культуры не выходили за пределы защитных контуров исследовательских помещений.

Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка на сибирской территории сохраняет абсолютную стабильность. Оснований для введения чрезвычайных мер или тревоги среди населения профильные службы не видят.

Ранее Life.ru сообщал, что после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзор организовал специальный комплекс противоэпидемических мероприятий. Комиссия не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили. В ведомстве также отмечали, что изменений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, среди наблюдаемых не фиксировалось.