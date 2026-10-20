«Пахнет мочой и отчаянием»: Айза разнесла Париж и удивилась желающим туда поехать

Париж давно перестал быть привлекательным местом для путешествий, считает блогер Айза-Лилуна Ай. Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что никогда не испытывала особой любви к французской столице, а сейчас и вовсе не понимает людей, которые выбирают её для отдыха.

Своим мнением знаменитость поделилась в телеграм-канале. По словам Айзы, романтический образ города с Эйфелевой башней давно не соответствует её личным впечатлениям. Она уверена, что в мире достаточно других направлений, заслуживающих внимания туристов.

«Искренне удивляюсь, что есть на свете люди, которые хотят летать в Париж в 2026 году. Я этот город терпеть не могу даже в лучшие времена, а сейчас так вообще. На планете есть куда интереснее места, чем город, который пахнет мочой и отчаянием», — написала блогер.

Айза уже долгое время живёт за пределами России, предпочитая островной образ жизни. Поэтому европейская столица с её суетой, по всей видимости, не входит в число мест, куда она хотела бы возвращаться.

Резкое высказывание прозвучало на фоне продолжающихся беспорядков во Франции. В последние недели Париж столкнулся с массовыми протестами, часть которых сопровождалась поджогами, разграблением магазинов и столкновениями с полицией.