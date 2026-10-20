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Регион
Опубликовано 20 октября, 19:17

«Пахнет мочой и отчаянием»: Айза разнесла Париж и удивилась желающим туда поехать

Айза назвала Париж городом, который пахнет мочой и отчаянием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aizalovesam

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aizalovesam

Париж давно перестал быть привлекательным местом для путешествий, считает блогер Айза-Лилуна Ай. Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что никогда не испытывала особой любви к французской столице, а сейчас и вовсе не понимает людей, которые выбирают её для отдыха.

Своим мнением знаменитость поделилась в телеграм-канале. По словам Айзы, романтический образ города с Эйфелевой башней давно не соответствует её личным впечатлениям. Она уверена, что в мире достаточно других направлений, заслуживающих внимания туристов.

«Искренне удивляюсь, что есть на свете люди, которые хотят летать в Париж в 2026 году. Я этот город терпеть не могу даже в лучшие времена, а сейчас так вообще. На планете есть куда интереснее места, чем город, который пахнет мочой и отчаянием», — написала блогер.

Айза уже долгое время живёт за пределами России, предпочитая островной образ жизни. Поэтому европейская столица с её суетой, по всей видимости, не входит в число мест, куда она хотела бы возвращаться.

Резкое высказывание прозвучало на фоне продолжающихся беспорядков во Франции. В последние недели Париж столкнулся с массовыми протестами, часть которых сопровождалась поджогами, разграблением магазинов и столкновениями с полицией.

Протесты во Франции в 2026 году: что происходит сейчас, причины, задержания и последние новости
Протесты во Франции в 2026 году: что происходит сейчас, причины, задержания и последние новости

Французская столица действительно переживает непростые дни из-за массовых протестов. Как сообщал Life.ru, российские туристы жалуются на разбитые витрины, сожжённые велосипеды и мусорные контейнеры, а также перебои в работе транспорта. Некоторым путешественникам приходится менять маршруты и избегать отдельных районов вечером. При этом массовой отмены поездок пока не наблюдается, хотя спрос на туры и размещение во Франции, по данным туроператоров, снизился.

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Полина Никифорова
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