Зарубежные рок-музыканты готовы прилетать в Россию уже сейчас — их останавливают санкции. Как только ограничения снимут, рынок «просто прорвётся», уверен музыкальный продюсер Игорь Сандлер. По его словам, этого ждут и артисты, и слушатели.

«Сегодня рок-музыканты готовы прилетать в Россию, любят нас, любят нашу публику», — приводит НСН слова Сандлера. Речь идёт и о концертах, и о корпоративах.

При этом продюсер разделяет артистов на эшелоны. Те, кто выступает в России сейчас, по его оценке, относятся ко второму и третьему эшелонам. Первый пока не готов ехать из-за опасений санкций. По мнению Сандлера, после снятия ограничений спрос будет огромным.

«Только пальчиком щёлкни сейчас, и любой стадион у нас будет полный, так как, конечно, зрители скучают», — заявил он.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников добавил: зарубежные артисты уже приезжают выступать на корпоративах в России. Одни делают это «тайно» и за двойную цену, другие — практически «по любви».