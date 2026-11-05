На российском телевидении талантливых исполнителей вытеснили люди со связями, заявил певец Юрий Лоза. По его мнению, выдающиеся артисты либо остаются в тени, либо уже ушли из жизни, а эфир достаётся тем, в чьё продвижение вкладывают деньги.

«Это мракобесие, честно говоря. Из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду», — отметил музыкант в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он описал схему раскрутки: исполнителя постоянно показывают публике, приглашают в ток-шоу, задействуют в рекламе и выпускают товары с его изображением. Пока лицо остаётся узнаваемым, оно приносит доход и рекламные контракты.

Вокальные способности при этом отходят на второй план. По оценке артиста, на сцене и телевидении сегодня не хватает исполнителей с харизмой, музыкальным вкусом и умением петь. К таковым Лоза причислил и себя.