«Мракобесие»: Лоза пожаловался, что российская сцена оскудела на артистов его уровня и харизмы
Лоза: На российской сцене не хватает таких, как я, а эфир заняли люди со связями
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На российском телевидении талантливых исполнителей вытеснили люди со связями, заявил певец Юрий Лоза. По его мнению, выдающиеся артисты либо остаются в тени, либо уже ушли из жизни, а эфир достаётся тем, в чьё продвижение вкладывают деньги.
«Это мракобесие, честно говоря. Из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду», — отметил музыкант в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он описал схему раскрутки: исполнителя постоянно показывают публике, приглашают в ток-шоу, задействуют в рекламе и выпускают товары с его изображением. Пока лицо остаётся узнаваемым, оно приносит доход и рекламные контракты.
Вокальные способности при этом отходят на второй план. По оценке артиста, на сцене и телевидении сегодня не хватает исполнителей с харизмой, музыкальным вкусом и умением петь. К таковым Лоза причислил и себя.
Ранее Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом Паулем, оспаривая оценку артистов по лайкам и подписчикам. Музыкант напомнил, что знаменитый «предсказатель» тоже пользовался огромной популярностью. Певец признался, что предпочитает слушать джаз, а не раскрученных рэперов.