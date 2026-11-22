Уголовное дело о производстве и обороте алкогольной продукции без маркировки возбудили после обнаружения подпольного цеха рядом с аэропортом Шереметьево. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, напиток с этикеткой «Лимончелло» предлагали пассажирам бизнес-класса.

Во время оперативных мероприятий изъяли 1 201 бутылку немаркированного алкоголя. Дело завели в отношении неустановленных сотрудников и руководителей предприятия по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ.

Аэропорт Шереметьево заявил, что напиток никогда не подавали в его бизнес-залах. В пресс-службе также сообщили, что воздушная гавань не организует питание и напитки на борту самолётов, а потому не связана с производством и предложением этого алкоголя пассажирам.

Ранее Life.ru рассказывал, что более трёх тонн рыбы и мяса, а также 25,4 килограмма икры обнаружили полицейские в подпольном цехе Курортного района Петербурга. По данным регионального главка МВД, переработку продукции организовал 46-летний местный житель. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело.