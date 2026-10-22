«Паллиативные решения невозможны»: В МИД РФ ответили на инициативу Турции

Урегулировать украинский конфликт можно только через устойчивый мир с устранением причин его возникновения, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Так он ответил на вопрос РИА «Новости» о турецкой инициативе по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

В беседе на полях Веронского Евразийского экономического форума дипломат напомнил, что Москва неоднократно объясняла свою позицию по предложениям о прекращении ударов — как публично, так и по двусторонним каналам. «Никакие паллиативные решения невозможны», — сказал он.

Неудачи прежних черноморских договорённостей и других инициатив Грушко связал с тем, что назвал «полной недоговороспособностью» Украины и западных стран. По его оценке, такие меры использовались для получения тактических преимуществ, в том числе на поле боя.

«Наша линия абсолютно чётка и понятна — только устойчивое мирное урегулирование, в том числе устраняющее причины возникновения конфликта, может обеспечить решение всех тех проблем, о наличии которых говорят наши партнёры, предлагая те или иные решения», — пояснил замглавы МИД.

Ранее Life.ru рассказывал, что, по данным Milliyet, Турция предложила отдельные безопасные маршруты для российских и украинских гражданских судов. Для судов Незалежной предполагался путь вдоль Румынии и Болгарии, для российских — у берегов Грузии и Турции.