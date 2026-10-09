Разошлись, как в море корабли: Турция предложила два безопасных маршрута через Чёрное море

Турция предложила России и Украине использовать два отдельных безопасных маршрута для гражданских судов в Чёрном море. Как сообщает газета Milliyet, соответствующую инициативу Москве и Киеву передал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Согласно плану Анкары, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии. Для российских судов предлагается другой коридор — через акваторию у берегов Грузии и Турции.

Таким образом турецкие власти рассчитывают повысить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море на фоне продолжающегося конфликта. Разведение маршрутов должно снизить риски для торговых судов и морских перевозок.

По сведениям Milliyet, предложение уже доведено до обеих сторон, однако ни Москва, ни Киев пока не дали однозначного ответа. Сроки возможного запуска коридоров также не называются.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Турции разделить российские и украинские суда в Чёрном море. Ещё в августе газета Yeni Şafak сообщала, что Анкара рассматривает создание двух отдельных коридоров безопасности. Предполагалось, что Москва и Киев возьмут на себя обязательства не наносить удары по судам на этих маршрутах. Тогда инициатива ещё не получила официального подтверждения турецких властей.