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Опубликовано 9 октября, 10:34

Разошлись, как в море корабли: Турция предложила два безопасных маршрута через Чёрное море

Milliyet: Турция предложила РФ и Украине отдельные морские коридоры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турция предложила России и Украине использовать два отдельных безопасных маршрута для гражданских судов в Чёрном море. Как сообщает газета Milliyet, соответствующую инициативу Москве и Киеву передал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Согласно плану Анкары, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии. Для российских судов предлагается другой коридор — через акваторию у берегов Грузии и Турции.

Таким образом турецкие власти рассчитывают повысить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море на фоне продолжающегося конфликта. Разведение маршрутов должно снизить риски для торговых судов и морских перевозок.

По сведениям Milliyet, предложение уже доведено до обеих сторон, однако ни Москва, ни Киев пока не дали однозначного ответа. Сроки возможного запуска коридоров также не называются.

Россия и Украина могут вернуться за стол переговоров: Анкара готовит встречу по Чёрному морю
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Ранее Life.ru рассказывал о планах Турции разделить российские и украинские суда в Чёрном море. Ещё в августе газета Yeni Şafak сообщала, что Анкара рассматривает создание двух отдельных коридоров безопасности. Предполагалось, что Москва и Киев возьмут на себя обязательства не наносить удары по судам на этих маршрутах. Тогда инициатива ещё не получила официального подтверждения турецких властей.

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Юрий Лысенко
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