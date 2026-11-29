Бразильский «Палмейрас» стал победителем Кубка Либертадорес 2026 года, обыграв аргентинский «Эстудиантес» в финальном матче со счётом 1:0. Встреча состоялась 28 ноября на стадионе «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео.

Единственный гол в поединке забил парагвайский полузащитник «Палмейраса» Рамон Соса на 52-й минуте. Результативную передачу ему отдал колумбийский хавбек Джон Ариас. Аргентинская команда так и не сумела отыграться, несмотря на попытки изменить ход встречи.

Для «Палмейраса» этот трофей стал четвёртым в истории клуба. Ранее бразильская команда выигрывала главный клубный турнир3 Южной Америки в 1999, 2020 и 2021 годах. Главный тренер Абел Феррейра привёл клуб к третьей победе в Кубке Либертадорес под своим руководством.

Благодаря успеху «Палмейраса» бразильские клубы вышли на первое место по общему количеству побед в турнире. Теперь на счету представителей Бразилии 26 титулов, тогда как команды из Аргентины завоёвывали Кубок Либертадорес 25 раз. Стоит отметить, что бразильские клубы побеждают в турнире последние 8 лет. Последним обладателем трофея из Аргентины был «Ривер Плейт» в 2018 году.

Ранее Life.ru сообщал, что обладатель Кубка Либертадорес 2025 года «Фламенго» вылетел из розыгрыша турнира на стадии полуфинала. Бразильский клуб уступил аргентинскому «Эстудиантесу». Обе встречи завершились без забитых мячей, а судьба путёвки в финал решилась в серии пенальти. Примечательно, что в финале прошлогоднего розыгрыша «Фламенго» завоевал трофей, обыграв нынешнего чемпиона «Палмейрас» со счётом 1:0.