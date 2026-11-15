Вратарь аргентинского «Коммуникасьонес» Эсекиэль Барко забросил мяч в собственные ворота, пытаясь начать атаку. Курьёзный эпизод произошёл уже на третьей минуте матча с «Арсеналом» из Саранди. Об этом сообщает телеканал TN.

Вратарь забил в свои ворота. Видео © эпизод трансляции LPF

Голкипер спокойно поймал мяч и собирался отправить его партнёру. Однако при замахе выпустил его назад — прямо в свои ворота. Соперники такой удачи для себя не ожидали и поначалу опешили от гола. Ошибка открыла счёт в первом матче четвертьфинала плей-офф Примеры B. Встреча прошла 14 ноября и завершилась поражением «Коммуникасьонес» со счётом 2:3

Для клуба это почти повторение истории: в июле 2015 года его вратарь Родриго Серветти похожим образом отправил мяч рукой в собственные ворота в игре с «Атлантой». Тогда «Коммуникасьонес» уступил 0:5.

Ранее отец полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема устроил настоящий голевой праздник в дебютном матче за ветеранскую сборную Англии. 50-летний Марк Беллингем семь раз поразил ворота Ирландии и помог своей команде разгромить соперника со счётом 13:1.