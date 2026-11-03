Отец полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема устроил настоящий голевой праздник в дебютном матче за ветеранскую сборную Англии. 50-летний Марк Беллингем семь раз поразил ворота Ирландии и помог своей команде разгромить соперника со счётом 13:1. Об этом сообщает Daily Mail.

Встреча состоялась 1 ноября в английском графстве Кембриджшир. Беллингем-старший вышел на поле в роли нападающего и уже к перерыву оформил двойной хет-трик, забив шесть мячей. После отдыха он отличился ещё раз и записал на свой счёт голевую передачу.

Примечательно, что в тот же день результативным ударом отметился и его знаменитый сын. Джуд Беллингем забил за мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании против «Расинга». Мадридцы победили со счётом 3:0, а для 23-летнего англичанина этот гол стал 50-м в составе испанского клуба.

Семья могла отметиться ещё одним забитым мячом. Младший сын Марка, Джоб, выступающий за дортмундскую «Боруссию», отправил мяч в ворота «Баварии», однако арбитр отменил гол из-за нарушения правил со стороны его партнёра.

Сам Марк далеко не новичок в футболе. На протяжении 25 лет он выступал в английских низших лигах, сменил более двух десятков клубов и забил свыше 700 мячей. За невероятную результативность болельщики прозвали его «Пеле из низших лиг». При этом футбольную карьеру он совмещал с работой сержантом полиции.

Ветеранская сборная Англии стала для Беллингема-старшего первым опытом выступлений за национальную команду. Ранее он завершил регулярные выступления, но продолжал поддерживать форму на любительских и ветеранских турнирах.

Джуд неоднократно рассказывал, что именно отец привил ему любовь к футболу. В детстве будущая звезда «Реала» регулярно посещал его матчи, следил за голами и мечтал однажды оказаться на его месте. Позднее Марк стал помогать сыновьям уже как агент, участвуя в переговорах по их крупным трансферам.

Ранее Life.ru рассказывал о юбилейном голе Джуда Беллингема за мадридский «Реал». В матче 1 ноября против «Расинга» английский полузащитник забил свой 50-й мяч за испанский клуб, достигнув этой отметки за 154 встречи. Мадридцы одержали победу со счётом 3:0, а Беллингем стал 50-м футболистом в истории команды, которому покорился такой результат.