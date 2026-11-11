Покупать на распродаже 11.11 лучше не очередной смартфон или модный гаджет, а качественное пальто, которое прослужит несколько сезонов. Такой совет в беседе с Life.ru дал стилист, fashion-блогер и основатель бренда Karsten House Никита Карстен. По его мнению, правильно подобранная верхняя одежда способна преобразить даже самый простой гардероб.

Если бы мне пришлось выбрать на распродаже только одну вещь, я бы однозначно голосовал за хорошее пальто. Не просто очередную модную модель на один сезон, а пальто с характером: идеального кроя, красивой посадки и из качественной шерсти Никита Карстен стилист

Карстен советует обратить внимание на удлинённые модели, выразительные силуэты и необычные воротники. Среди наиболее удачных оттенков он выделил шоколадный, графитовый, сливочный и глубокий бордовый. По его словам, такое пальто будет эффектно смотреться даже с обычными джинсами и белой футболкой.

В отличие от верхней одежды, покупку нарядного платья к Новому году стилист считает менее практичным решением. Часто подобные вещи надевают всего один раз, после чего они годами пылятся в шкафу. Базовые джинсы тоже можно приобрести на распродаже, однако найти удачную модель несложно и в другое время года.

Отдельно Карстен высказался о дорогих гаджетах и популярных брендах. Он признался, что сам пользуется iPhone, феном Dyson и обувью UGG, но считает, что покупатели нередко переплачивают за узнаваемое название. Особенно переоценёнными ему кажутся смартфоны Apple, включая новый складной iPhone Duo.

При этом стилист не призывает полностью отказываться от дорогих покупок. Главное, по его мнению, понимать, какую пользу принесёт вещь, и не поддаваться ажиотажу вокруг очередной новинки. Даже скидка в 70% не оправдывает приобретение ненужной одежды или техники.

«Мой главный совет: покупайте не логотип и не чужое желание обладать вещью, а собственный стиль и реальную пользу», — заключил Карстен.

Ранее Life.ru рассказывал, от каких покупок стоит отказаться даже во время крупных распродаж 11.11. Блогер-минималист, ведущая YouTube-канал A to Zen Life, составила список товаров, которые не собирается приобретать даже с большой скидкой. В него вошли новая посуда, сковородки и другие вещи, способные превратиться в ненужные домашние запасы. Главный принцип разумного шопинга, по её мнению, — оценивать реальную необходимость покупки, а не размер скидки.