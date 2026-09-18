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Опубликовано 18 сентября, 08:30

Памфилова назвала чушью сообщения о взломе ГАС «Выборы»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сообщения о якобы произошедшем взломе государственной автоматизированной системы «Выборы» не соответствуют действительности. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По её словам, ряд изданий распространяет со ссылкой на неподтверждённые источники информацию о компрометации системы. Глава ЦИК считает происходящее заранее подготовленной акцией.

«Они начинают рассылать представителям ТИКов, членам избирательных комиссий, кстати, от всех партий сведения, что якобы они чуть ли не в сердце ГАС „Выборы“ внедрились», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что сведения о расположении территориальных и участковых комиссий, а также об их составе находятся в открытом доступе и сами по себе не свидетельствуют о проникновении в систему.

«Все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Мы уже тысячу раз говорили, что ГАС „Выборы“ — это абсолютно автономная, суперзащищённая система», — заявила глава ЦИК.

«Война не только на фронте»: Памфилова заявила о «большой киберагрессии‎» перед выборами
«Война не только на фронте»: Памфилова заявила о «большой киберагрессии‎» перед выборами

Ранее анонимная хакерская группа заявила о получении доступа к инфраструктуре Центризбиркома и ряда подрядчиков, связанных с разработкой ГАС «Выборы 2.0».

Накануне Life.ru писал, что ЦИК сообщил о предотвращённой попытке масштабной кибератаки и дискредитации ГАС «Выборы». Памфилова тогда заявила, что целью атаки было поставить под сомнение работу избирательной инфраструктуры.

Главные заявления властей и события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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