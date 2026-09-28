Памфилова поблагодарила Путина за обеспечение безопасности выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила президента России Владимира Путина за решения, которые помогли обеспечить безопасность голосования в сложных условиях. Об этом глава ЦИК заявила на встрече с президентом.

«Позвольте мне от своих коллег сказать вам спасибо за то, что вовремя, своевременно был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что благодаря решениям российского руководства Центризбирком смог совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС и другими ведомствами заранее принять необходимые меры безопасности. Памфилова пояснила, что главной задачей было создать максимально безопасные условия как для избирателей, так и для сотрудников избирательных комиссий.

«Это очень важно. И огромное спасибо. Это действительно удалось нам», — добавила глава ЦИК.

25 сентября Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Государственную думу. По результатам кампании «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. ЦИК утвердил окончательные результаты 25 сентября, итоговая явка составила 59,8%, в голосовании приняли участие более 67,4 млн человек.