Путин: Прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти

Прошедшие в сентябре выборы подтвердили легитимность органов исполнительной и представительной власти в стране. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, посвящённой итогам голосования.

«Прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в Российской Федерации, что в современных условиях особенно важно», — подчеркнул Путин.

25 сентября ЦИК официально утвердила итоги выборов в Госдуму. Голосование за депутатов Государственной думы IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах состоялись кампании различного уровня, включая выборы в законодательные органы и органы местного самоуправления. Центризбирком утвердил окончательные результаты выборов в Госдуму 25 сентября. Итоговая явка составила 59,8%, участие в голосовании приняли более 67,4 млн избирателей. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 349 мест в нижней палате парламента, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам.