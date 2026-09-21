Памфилова: Почти 37 тысяч бюллетеней на 20 участках признали недействительными

На выборах в Госдуму недействительными признали 36 850 бюллетеней на 20 избирательных участках в 12 субъектах России. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, её слова приводит корреспондент Life.ru.

Речь идёт именно об отдельных бюллетенях, а не об отмене итогов голосования целиком на всех перечисленных участках.

Во время трёхдневного голосования ЦИК сообщал о нескольких эпизодах, после которых бюллетени приходилось аннулировать. Так, в Якутске недействительными признали 409 бюллетеней после вскрытия сейфа на участке № 756. При этом правоохранители не выявили видимых признаков фальсификации.

В Орловской области ещё 250 бюллетеней аннулировали из-за повреждённых пломб на переносном ящике для голосования. В Марий Эл бюллетени из одного из стационарных ящиков решили не учитывать после выявленного вброса, а трёх членов участковой комиссии отстранили от работы.

Также Элла Памфилова сообщила, что за время выборов от работы отстранили 17 членов избирательных комиссий. По её словам, решения принимались в связи с выявленными нарушениями, а в отдельных случаях материалы передавались правоохранительным органам.