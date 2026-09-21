Памфилова: За время выборов отстранили 17 членов избиркомов

За время голосования в четырёх регионах от работы отстранили 17 членов избирательных комиссий. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Шесть из отстранённых членов избиркомов представляли партию «Яблоко», уточнила глава Центризбиркома.

Причины отстранения были разными. В частности, по словам Памфиловой, в некоторых случаях речь шла об умышленной порче избирательных бюллетеней.

Глава ЦИК не стала объединять все эпизоды в одну категорию нарушений, отметив, что решения принимались по конкретным ситуациям в четырёх субъектах страны.

Накануне Life.ru сообщал, что в Марий Эл трёх членов участковой комиссии отстранили от работы после выявленного вброса бюллетеней. Материалы по этому эпизоду направили в Следственный комитет и МВД.