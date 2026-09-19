Памфилова рассказала о шуточном дипфейке с главой петербургского избиркома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия создала шуточный дипфейк со своим председателем Максимом Мейксиным, чтобы показать, насколько далеко могут зайти манипуляции с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Они сделали шуточный дипфейк, где главным действующим лицом выступает наш председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, это, скажем так, о потенциальной возможности манипулировать», — сказала Памфилова.

В ролике Мейксин сталкивается со своими цифровыми «двойниками» в разных образах — от подростка до пенсионера. Таким способом сотрудники комиссии решили продемонстрировать, как технологии позволяют менять внешность человека и создавать убедительный поддельный видеоконтент.

Памфилова предупредила, что число дипфейков, связанных с выборами, по её оценке, будет расти. Глава ЦИК отметила, что комиссии уже сталкиваются с подобными материалами.

Ранее сам Мейксин говорил, что петербургский избирком планирует использовать специальный программный комплекс для проверки сомнительных роликов и определения, является ли видео оригинальным или созданным с помощью ИИ.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и совмещённые с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний различных уровней, по итогам которых предполагается заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Life.ru сообщал, что Памфилова показала ещё один созданный искусственным интеллектом ролик о выборах. В нём на избирательном участке появились Канье Уэст, Джокер, инопланетяне и пенсионерка с бегемотом. Глава ЦИК привела видео как пример возможностей современных дипфейков.