Памфилова: За третий день выборов поступило три обращения от наблюдателей

Всего три обращения о трудностях с реализацией прав наблюдателей поступили в третий день голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По её словам, в первый день голосования поступило 23 таких обращения, а во второй — 17.

«У нас никогда такого не было маленького числа», — отметила глава Центризбиркома.

Памфилова подчеркнула, что на выборы назначено более 380 тысяч наблюдателей, поэтому число обращений по этой тематике составляет менее одной десятой процента от их общего количества.

«И большинство из этих обращений мы разобрали по полочкам, они не подтвердились. Сейчас ещё небольшая часть находится в проверке», — сообщила председатель ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Ранее Памфилова сообщала, что за ходом нынешней кампании также следят 1126 международных наблюдателей из 130 стран.