Памфилова заявила о высоком уровне консолидации россиян на выборах

Россияне демонстрируют высокий уровень консолидации на проходящих выборах, несмотря на внешнее давление. Такое мнение высказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Мы как раз видим, что чем больше на нас давят, тем более беспрецедентный уровень, я бы сказала, консолидации людей идёт», — заявила глава Центризбиркома.

Памфилова также оценила ход нынешней избирательной кампании как спокойный и достойный.

«Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают всё возможное, [чтобы навредить]», — сказала она.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в России проводятся региональные и муниципальные кампании.