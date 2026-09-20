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Опубликовано 20 сентября, 12:29

Памфилова заявила о высоком уровне консолидации россиян на выборах

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко/

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко/

Россияне демонстрируют высокий уровень консолидации на проходящих выборах, несмотря на внешнее давление. Такое мнение высказала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Мы как раз видим, что чем больше на нас давят, тем более беспрецедентный уровень, я бы сказала, консолидации людей идёт», — заявила глава Центризбиркома.

Памфилова также оценила ход нынешней избирательной кампании как спокойный и достойный.

«Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают всё возможное, [чтобы навредить]», — сказала она.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в России проводятся региональные и муниципальные кампании.

Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года
Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года

Ранее Life.ru рассказывал, что Памфилова назвала главной задачей ЦИК проведение максимально чистых выборов, связывая это с доверием избирателей и легитимностью результатов.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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