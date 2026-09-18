Памфлет об Иване Грозном XVI века ушёл с молотка почти в восемь раз дороже старта

Первую печатную биографию Ивана Грозного продали на торгах «Литфонда» за 3,5 миллиона рублей. За немецкое издание 1588 года изначально просили 450 тысяч рублей, однако во время аукциона цена выросла почти в восемь раз. Итоговая ставка указана в официальной карточке лота.

Речь идёт о книге лютеранского пастора Пауля Одерборна «Удивительная, ужасающая, неслыханная история и подлинные исторические факты, а именно жизнеописание великого князя московского Иоанна Базилидиса». Она была напечатана в Гёрлице в 1588 году и насчитывает 116 листов. «Литфонд» называет её первой в истории европейского книгопечатания отдельной биографией русского монарха.

При этом исторической биографией в современном понимании книгу назвать сложно. В аукционном доме характеризуют труд Одерборна скорее как политический памфлет, созданный вскоре после окончания Ливонской войны. При подготовке описания специалисты опирались в том числе на исследование историка Александра Филюшкина.

Одерборн активно переносил в историю Ивана IV сюжеты из античных и европейских сочинений. Так, речь русского царя перед введением опричнины почти дословно повторяет речь Александра Македонского перед персами, а описание Астраханского похода оказалось переработкой рассказа о взятии итальянской Брешии. Даже отдельные эпизоды, связанные с Казанью, Полоцком и действиями опричников, автор создавал с использованием чужих исторических сюжетов.

В «Литфонде» также сообщили, что проданный экземпляр стал самой дорогой «Россикой» — иностранным изданием о России — из когда-либо проданных на торгах. Ранее рекорд среди подобных книг составлял 3,4 миллиона рублей за «Описание путешествия в Московию» Адама Олеария.

Сам экземпляр сохранился в более позднем, предположительно изготовленном в XX веке пергаменном переплёте. Аукционный дом оценивал его сохранность как коллекционную и называл книгу редкостью музейного уровня. На российских торгах это издание появилось впервые.

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