Папам дадут шанс освоить новую профессию бесплатно: кого может коснуться льгота

В России предложили открыть доступ к бесплатной профессиональной переподготовке и курсам повышения квалификации для мужчин, воспитывающих как минимум двоих детей. Инициатива призвана укрепить финансовое положение семей и расширить карьерные возможности родителей. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Сегодня подобные образовательные льготы предусмотрены для многодетных родителей, то есть семей с тремя и более детьми. Кроме того, отдельными государственными программами могут воспользоваться женщины, воспитывающие дошкольников. Теперь аналогичную поддержку предлагают распространить и на отцов.

По мнению Рыбальченко, существующий подход необходимо пересмотреть, чтобы мужчины с семейными обязанностями могли осваивать востребованные специальности без дополнительных расходов. «Для пап таких программ нет. Они должны получить возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», — подчеркнул общественник.

Предполагается, что получение новых профессиональных навыков поможет родителям претендовать на более высокооплачиваемые должности. В перспективе это должно положительно сказаться на семейном бюджете и повысить финансовую устойчивость домохозяйств с детьми.

На первоначальном этапе предлагается включить в программу мужчин, у которых есть двое или больше детей. Пока речь идёт об инициативе, а не об утверждённой льготе, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте спроса на бесплатное переобучение по национальному проекту «Кадры». По данным издания, с начала 2026 года новую квалификацию получили 64,5 тысячи россиян — в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Участникам предложили свыше пяти тысяч образовательных программ по более чем 200 направлениям, включая рабочие специальности и цифровые технологии.