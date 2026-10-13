Папу Римского Льва XIV госпитализировали для срочной операции на лёгком

Папу Римского Льва XIV госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» для удаления узлового образования в лёгком. О хирургическом вмешательстве сообщила пресс-служба Святого престола.

71-летний понтифик поступил в больницу 13 октября. По информации Rai Radio 1, операция будет малоинвазивной и может состояться уже сегодня.

Образование обнаружили во время недавнего планового медицинского обследования. Врачи установили, что узел имеет небольшие размеры и чётко локализован, после чего рекомендовали хирургическое удаление.

О предстоящей операции Лев XIV лично рассказал верующим 11 октября после воскресной молитвы на площади Святого Петра. Понтифик поблагодарил всех за духовную поддержку и попросил молиться о его здоровье.

По предварительным прогнозам, восстановление займёт около недели. В связи с госпитализацией все публичные аудиенции главы Католической церкви отменены до 20 октября.

На 14 октября у понтифика было запланировано участие в богослужении на площади Святого Петра. Теперь мессу вместо него проведёт кардинал Луис Антонио Тагле. В Риме также организуют специальные молитвы о здоровье Льва XIV.

При этом характер обнаруженного образования пока не установлен публично. Само наличие лёгочного узла не означает онкологического диагноза, а окончательные выводы возможны после необходимых исследований.

Ранее Life.ru сообщал, что Лев XIV сам рассказал верующим о предстоящей операции. Во время воскресного обращения 11 октября понтифик объяснил, что врачи обнаружили небольшое образование на ранней стадии и рекомендовали его удалить. Тогда в Ватикане уточнили, что восстановление после хирургического вмешательства займёт около недели.