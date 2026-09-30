Дзуппи надеется, что визит в Москву поможет развитию обменов пленными

Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду, что его визит в Москву поможет дальнейшему развитию процесса обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он рассказал итальянским журналистам в апостольской нунциатуре в Москве.

«Очень важным аспектом стала встреча с украинскими заключёнными. Мы смогли лично поговорить с некоторыми из них, чтобы оценить условия, в которых они находятся», — сказал Дзуппи.

По словам кардинала, во время общения он увидел стремление пленных вернуться домой.

Дзуппи находился в Москве с 28 по 30 сентября в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV по гуманитарным вопросам, связанным с украинским конфликтом.

Перед началом нынешней поездки Life.ru сообщал, что Дзуппи направился в Москву с трёхдневной гуманитарной миссией. В повестку визита вошли обмены военнопленными, вопросы гражданских лиц, воссоединение семей и судьба детей, оказавшихся вдали от дома из-за боевых действий.

Обменный механизм между Москвой и Киевом продолжал работать и в 2026 году. Последний крупный обмен состоялся 26 июня: Россия и Украина передали друг другу по 160 военнослужащих. Посредником выступили Объединённые Арабские Эмираты, а освобождённых российских бойцов сначала доставили в Белоруссию для оказания медицинской и психологической помощи.