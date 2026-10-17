Папу Римского Льва XIV готовят к выписке после удаления опухоли в лёгком

Папа Римский Лев XIV готов покинуть больницу спустя всего четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли лёгкого. Состояние 71-летнего понтифика позволяет продолжить восстановление за пределами клиники. Об этом говорится в медицинском бюллетене, опубликованном Ватиканом.

Решение о выписке специалисты приняли после очередного обследования. Медики изучили результаты анализов крови, рентгенографии грудной клетки и оценили общее самочувствие пациента. Полученные показатели оказались достаточно благоприятными.

«Святой Отец может быть выписан», — говорится в заключении врачей.

Хирургическое вмешательство Лев XIV перенёс 13 октября в римской клинике «Джемелли». У понтифика, возглавившего Католическую церковь около полутора лет назад, обнаружили аденокарциному — злокачественное новообразование лёгкого. Для удаления опухоли хирурги иссекли нижнюю долю правого органа. Операция прошла успешно, без осложнений.

Вопрос о необходимости дополнительной терапии пока остаётся открытым. Врачам предстоит оценить результаты дальнейших исследований, которые помогут определить последующую тактику лечения.

Как уточнили в пресс-службе Святого престола, уже к вечеру 17 октября понтифик должен вернуться в Ватикан. На воскресенье запланировано его первое после госпитализации публичное обращение к верующим. Лев XIV намерен вновь появиться у окна Апостольского дворца, выходящего на площадь Святого Петра.

Ранее Life.ru сообщал об успешной операции Папы Римского по удалению образования в лёгком. Тогда представители Ватикана рассказали, что хирургическое вмешательство прошло по плану, а понтифик после пробуждения вернулся в больничную палату.