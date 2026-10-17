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Опубликовано 17 октября, 13:59

Папу Римского Льва XIV готовят к выписке после удаления опухоли в лёгком

Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Riccardo De Luca - Update

Лев XIV. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Riccardo De Luca - Update

Папа Римский Лев XIV готов покинуть больницу спустя всего четыре дня после операции по удалению злокачественной опухоли лёгкого. Состояние 71-летнего понтифика позволяет продолжить восстановление за пределами клиники. Об этом говорится в медицинском бюллетене, опубликованном Ватиканом.

Решение о выписке специалисты приняли после очередного обследования. Медики изучили результаты анализов крови, рентгенографии грудной клетки и оценили общее самочувствие пациента. Полученные показатели оказались достаточно благоприятными.

«Святой Отец может быть выписан», — говорится в заключении врачей.

Хирургическое вмешательство Лев XIV перенёс 13 октября в римской клинике «Джемелли». У понтифика, возглавившего Католическую церковь около полутора лет назад, обнаружили аденокарциному — злокачественное новообразование лёгкого. Для удаления опухоли хирурги иссекли нижнюю долю правого органа. Операция прошла успешно, без осложнений.

Вопрос о необходимости дополнительной терапии пока остаётся открытым. Врачам предстоит оценить результаты дальнейших исследований, которые помогут определить последующую тактику лечения.

Как уточнили в пресс-службе Святого престола, уже к вечеру 17 октября понтифик должен вернуться в Ватикан. На воскресенье запланировано его первое после госпитализации публичное обращение к верующим. Лев XIV намерен вновь появиться у окна Апостольского дворца, выходящего на площадь Святого Петра.

Путин пожелал Папе Римскому Льву XIV скорейшего восстановления после операции
Путин пожелал Папе Римскому Льву XIV скорейшего восстановления после операции

Ранее Life.ru сообщал об успешной операции Папы Римского по удалению образования в лёгком. Тогда представители Ватикана рассказали, что хирургическое вмешательство прошло по плану, а понтифик после пробуждения вернулся в больничную палату.

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Владимир Озеров
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