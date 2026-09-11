Пара джебчиков и апперкот: В РФ появились профессиональные «решалы», готовые разобраться с шумными соседями

В России появились предложения за деньги решить проблемы с шумными соседями. За разговор, угрозы или силовое воздействие с назойливым жильцом исполнители просят от 50 тысяч рублей. Как пишет Mash, такие объявления появились на сервисах поиска услуг. Поводом для конфликта могут стать громкие дети, лай собаки или шум из-за очень бурной интимной жизни соседей.

Сначала исполнитель предлагает решить проблему мирно и поговорить с жильцом. Если тот не идёт на контакт, ему могут предложить уже силовой вариант, вплоть до избиения. Стоимость «услуги» начинается от 50 тысяч рублей и зависит от сложности ситуации.

На этом список предложений не заканчивается: за деньги также обещают выбивать долги и разбираться с другими конфликтами. Один из собеседников утверждает, что имеет знакомых в правоохранительных органах, которые якобы помогут «решить вопрос», если после разборок возникнут проблемы.

По словам исполнителей, обращения от желающих получить такую помощь поступают десятками в день. При этом полиция напоминает, что угрозы и избиения могут обернуться уголовным делом уже для самого исполнителя. Конфликты с соседями рекомендуют решать законными способами.

Ранее вскрылась схема «процедурщиц», которые преображают внешность в клиниках за счёт обеспеченных фанатов. Деньги они берут на уход в столичных клиниках, а вот на деле едут в Махачкалу, где всё это куда дешевле — общая разница в тратах доходит до миллиона рублей.