В конце ноября жители России смогут наблюдать сближение Луны, Юпитера и Марса. Вместе с ними в небольшой участок неба попадёт яркая звезда Регул. В Москве и на юге страны явление будет лучше всего видно утром 30 ноября, а в некоторых восточных регионах — уже 1 декабря. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов.

Венера также будет заметна на предрассветном небе, однако в тесную группу рядом с Луной, Юпитером и Марсом она не входит. По словам астронома, незадолго до восхода Солнца появится и Меркурий. Его будет сложнее разглядеть из-за близости к горизонту и наступающего рассвета.

Иванов пояснил, что планеты не выстраиваются в идеальную прямую в космосе. Они оказываются по одну сторону от Солнца, а с Земли создаётся впечатление, будто небесные тела расположились в один ряд.

Для наблюдений лучше выбрать место с открытым горизонтом, особенно в восточной части неба, и выйти до рассвета. Юпитер, Марс, Венеру и Луну можно будет увидеть невооружённым глазом. В телескоп получится рассмотреть детали на Юпитере, а для поиска Меркурия особенно важны ясная погода и отсутствие препятствий у горизонта.

В Москве оптимальный момент для наблюдения сближения Луны, Юпитера, Марса и Регула приходится примерно на 07:01 30 ноября. В Краснодаре — на 06:31. Для Самары, Новосибирска и Владивостока расчётное время наилучшей видимости приходится уже на 1 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал о малом параде планет 14 ноября, когда на утреннем небе можно было наблюдать Меркурий, Венеру, Марс и Юпитер. Для этого астрономы советовали выбирать место с открытым восточным горизонтом и смотреть на небо до восхода Солнца.