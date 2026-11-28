Кандидат в президенты Франции от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон обвинил Германию в переходе к экономике, ориентированной на производство вооружений. Политик призвал к масштабному пересмотру отношений Парижа и Берлина, сообщает Financial Times.

По словам Меланшона, после нескольких лет экономической стагнации немецкие власти сделали ставку на развитие оборонной промышленности. Такой подход категорически не устраивает французского политика, поскольку, по его мнению, наращивание производства вооружений ведёт к войне.

Меланшон также раскритиковал планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца превратить бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию Европы. Политик усомнился, что Берлин намерен использовать свой военный потенциал исключительно для защиты от России. Он также выразил опасения, что усиление Германии способно втянуть Францию в нежелательный конфликт.

Вместе с тем кандидат в президенты Франции отверг обвинения в германофобии. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет выступает против экономического курса немецких правительств независимо от их партийной принадлежности. В рамках поездки в Берлин Меланшон встретился с сопредседателем немецкой Левой партии Инес Швердтнер, с которой выступил против политики перевооружения.