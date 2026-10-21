Париж в огне, коньяк — в рюмке: Герой мемного видео из Парижа оказался скандальным бизнесменом

Героем вирусного видео, на котором мужчина невозмутимо потягивает алкоголь на фоне полыхающего Парижа оказался 54-летний Игорь Альтерман, ранее руководивший российским и украинским направлениями израильской компании Frutarom. Его личность удалось установить нашим коллегам из Baza.

Кадры сняли 17 октября возле Триумфальной арки во время массовых беспорядков во французской столице. Пока неподалёку горели уличные заграждения, мужчина и его спутница спокойно сидели за столиком кафе, наслаждаясь напитками и сигаретами. Ролик быстро разлетелся по западным соцсетям и попал в эфир CNN, превратившись в своеобразный символ французского невозмутимого спокойствия.

Видео © Х/benonwine

Как выяснили журналисты, Альтерман прежде занимал руководящую должность в Frutarom — крупном производителе пищевых ароматизаторов и ингредиентов. Бизнесмен отвечал за работу компании в России и на Украине, занимался поставками продукции и развитием рынков сбыта. По данным Baza, фактически ему приходилось жить сразу на три страны.

Впрочем, в биографии предполагаемого героя ролика нашлось и место уголовному расследованию. В июне 2020 года израильские правоохранители задержали нескольких бывших руководителей Frutarom по подозрению в коррупционных нарушениях и отмывании денег, связанных с деятельностью компании в России и на Украине. Среди них был и Альтерман.

Как сообщало израильское издание Calcalist, бывшего топ-менеджера освободили под залог примерно в 14,4 тысячи долларов. В феврале 2024 года уголовное расследование закрыли, о чём говорится в финансовой отчётности материнской компании International Flavors & Fragrances.

При этом сам предполагаемый герой видео свою личность не подтвердил. Журналисты CNN пытались поговорить с мужчиной и его спутницей, похожей на его жену, однако те отказались от публичности и заявили, что на нашумевших кадрах запечатлены вовсе не они.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские туристы переживают массовые беспорядки в Париже: сожжённые велосипеды, разбитые витрины и заблокированные улицы превратили отдых во французской столице в испытание. Путешественники жаловались на перебои в работе транспорта, сложности с вызовом такси и закрытие достопримечательностей. При этом некоторые россияне даже на фоне погромов не спешили отказываться от поездок.