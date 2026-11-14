Парк Героев СВО площадью десять гектаров планируют открыть в Санкт-Петербурге в 2027 году. Новое общественное пространство появится рядом с Пискарёвским мемориальным кладбищем, на улице Верности. Основной объём работ городские власти рассчитывают выполнить уже в следующем году, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Идею создания парка предложили участники специальной военной операции, их родственники и жители блокадного Ленинграда. Их пожелания учитываются при разработке проекта. Центральным элементом станет гранитная площадь со Стеной Памяти. Также на территории обустроят Аллею воинской славы и Аллею героев.

Строительство парка войдёт в масштабную программу благоустройства, которую реализуют по поручению губернатора Александра Беглова. В 2027 году в Петербурге планируют приступить к созданию 59 крупных объектов — парков, скверов и садов. Новые общественные пространства должны появиться в каждом районе города.

«В рамках программы в следующем году 59 крупных объектов планируются к реализации. Среди них – Парк героев СВО в непосредственной близости от Пискарёвского кладбища», — рассказал Корабельников.

Ещё одним масштабным проектом станет мемориальный комплекс в честь Ленинградской битвы. На его создание в городском бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 6,5 миллиарда рублей. Комплекс разместится на Пулковских высотах, где во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны города.

Ранее Life.ru рассказывал о планах завершить строительство мемориала Ленинградской битвы к 2029 году. Проект приурочен к памятным датам: 85-летию полного освобождения Ленинграда от блокады и годовщине завершения Ленинградской битвы.