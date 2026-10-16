Парковка есть, хозяина нет: Мошенники начали забирать деньги за чужие машиноместа

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сдачи парковочных мест в многоквартирных домах. Получив предоплату за стоянку, злоумышленники бесследно исчезают. О новой схеме говорится в материалах МВД России.

Для поиска потенциальных жертв аферисты публикуют объявления, проникают в соседские чаты и используют мессенджеры. Если человека удалось заинтересовать предложением, общение продолжается в онлайн-формате.

Представляясь собственниками, преступники убеждают автомобилистов, что свободным местом уже интересуются другие желающие. Чтобы не упустить предложение, человеку предлагают немедленно внести аванс либо оплатить аренду целиком. Для перевода присылают банковские реквизиты или QR-код. Как только средства поступают на счёт, лжеарендодатель обрывает связь.

В полиции призывают не доверять подобным сделкам без личной встречи. Прежде чем расставаться с деньгами, необходимо осмотреть машиноместо, изучить документы и удостовериться в полномочиях владельца или его представителя. Договор следует заключать лишь после всех проверок. Особую настороженность должны вызывать настойчивые требования срочно перечислить задаток, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем обмане при аренде квартир: мошенники требовали деньги за «бронирование» или «эксклюзивный просмотр», после чего переставали отвечать клиентам. Таким образом, перед оплатой важно установить личность собственника недвижимости и проверить документы посредника.