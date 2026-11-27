В Дагестане на пять лет запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон приняли депутаты Народного собрания республики, сообщает «Дагестанская правда» со ссылкой на региональный парламент.

Новые ограничения начнут действовать 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032-го. Под запрет попадут электронные системы доставки никотина и жидкости для их использования.

Инициатором законопроекта выступил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров. Депутаты поддержали документ во втором, окончательном чтении.

Помимо прекращения розничной торговли вейпами, региональные власти вводят дополнительные ограничения на курение табака, употребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах.

Аналогичные меры приняты и в других субъектах России. Общее число регионов, где запрещена продажа вейпов, достигло 53.