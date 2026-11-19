За досрочное прекращение полномочий главы государства высказались 92,3% депутатов, участвовавших в заседании. Решение принято на основании заявления самого Хурэлсуха.

Временно руководить Монголией будет председатель парламента Сандагийн Бямбацогт. Он продолжит исполнять президентские обязанности до избрания нового главы государства и принесения им присяги.

Ранее Life.ru сообщал, что Хурэлсух согласился уйти в отставку после обвинений в коррупции и требований оппозиции. Политика заподозрили в получении выгоды от государственного проекта строительства железной дороги. Сам он отверг обвинения, назвав их клеветой, и выразил готовность добиваться расследования.