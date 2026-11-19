Парламент Монголии отправил президента Хурэлсуха в отставку
Ухнаагийн Хурэлсух. Обложка © ТАСС / ЕРА / BYAMBA SUREN BYAMBA-OCHIR
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух официально покинул свой пост по собственному желанию. Его отставку утвердил Великий государственный хурал, сообщила пресс-служба парламента страны.
За досрочное прекращение полномочий главы государства высказались 92,3% депутатов, участвовавших в заседании. Решение принято на основании заявления самого Хурэлсуха.
Временно руководить Монголией будет председатель парламента Сандагийн Бямбацогт. Он продолжит исполнять президентские обязанности до избрания нового главы государства и принесения им присяги.
Ранее Life.ru сообщал, что Хурэлсух согласился уйти в отставку после обвинений в коррупции и требований оппозиции. Политика заподозрили в получении выгоды от государственного проекта строительства железной дороги. Сам он отверг обвинения, назвав их клеветой, и выразил готовность добиваться расследования.