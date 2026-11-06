Турция сделала важный шаг к созданию нового военно-политического союза на Ближнем Востоке. Парламент республики одобрил Мекканский оборонный пакт, предусматривающий коллективную защиту трёх государств в случае вооружённого нападения на одного из участников. За соглашение проголосовало большинство депутатов, сообщает парламентская трансляция.

Обсуждение законопроекта продолжалось с среды. В ночь на пятницу парламентарии подвели итоги голосования: документ поддержали 279 депутатов, против выступили 119. Воздержавшихся не оказалось.

«279 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, 119 против, воздержавшихся нет. Законопроект утверждён», — объявили результаты в парламенте Турции.

Мекканский оборонный пакт заключили Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Одно из ключевых положений соглашения предусматривает, что вооружённое нападение на любое из трёх государств будет рассматриваться как нападение на всех участников объединения.

Помимо обязательств по коллективной обороне, документ предполагает расширение военного сотрудничества, обмен разведывательной информацией и развитие совместного оборонного производства. При этом ратификация парламентом ещё не означает немедленного вступления соглашения в силу: для этого его должен подписать президент Турции.

Ранее, 27 октября, пакт одобрила комиссия турецкого парламента по иностранным делам. Ещё 5 октября Турция и Пакистан договорились перейти к практической реализации обязательств по коллективной обороне и обеспечить оперативное развёртывание военных сил и средств на территории Саудовской Аравии.

Вопрос возможной отправки турецкого военного контингента в королевство будет решаться с учётом национального законодательства. Об этом в октябре заявлял представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк.