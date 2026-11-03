Публичные разногласия Азербайджана и Турции не должны перерасти в противостояние, заявил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его оценке, страны остаются важными партнёрами, хотя прежняя заинтересованность Баку в поддержке Анкары изменилась.

Собеседник «Ленты.ру» связал охлаждение с завершением главной для Азербайджана задачи — восстановлением территориальной целостности. Именно для решения карабахского вопроса республика нуждалась в турецкой поддержке, поэтому последующий спад в отношениях эксперт назвал неизбежным.

Другие проекты Анкары не представляли для Баку сопоставимого интереса. Речь идёт о выходе Турции на торговые маршруты в Каспийском море и идее объединения тюркских государств в «Великий Туран», заключил специалист.

Напомним, на фоне разногласий президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустил саммит Организации тюркских государств в Турции. Официальной причиной был назван плотный рабочий график главы государства.