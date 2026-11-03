«Великий Туран» отменяется? Профессор объяснил, почему Баку охладел к Анкаре
Профессор Ткаченко: Кризис в отношениях Азербайджана и Турции был неизбежен
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Публичные разногласия Азербайджана и Турции не должны перерасти в противостояние, заявил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его оценке, страны остаются важными партнёрами, хотя прежняя заинтересованность Баку в поддержке Анкары изменилась.
Собеседник «Ленты.ру» связал охлаждение с завершением главной для Азербайджана задачи — восстановлением территориальной целостности. Именно для решения карабахского вопроса республика нуждалась в турецкой поддержке, поэтому последующий спад в отношениях эксперт назвал неизбежным.
Другие проекты Анкары не представляли для Баку сопоставимого интереса. Речь идёт о выходе Турции на торговые маршруты в Каспийском море и идее объединения тюркских государств в «Великий Туран», заключил специалист.
Напомним, на фоне разногласий президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустил саммит Организации тюркских государств в Турции. Официальной причиной был назван плотный рабочий график главы государства.
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