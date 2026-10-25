Эрдоган уволил советника после критики властей Азербайджана о хиджабах
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Главного советника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октая Сарала освободили от должности после его критики властей Азербайджана из-за ограничений на ношение хиджабов в школах. Сам политик подтвердил отставку и связал её со своими высказываниями в адрес Баку. Об этом сообщил турецкий журналист Талат Атилла, поговоривший с Саралом по телефону.
Бывший советник рассказал, что покинул пост по распоряжению Эрдогана и не держит ни на кого обиды. На вопрос, связано ли увольнение с его критикой Азербайджана, Сарал ответил, что, судя по всему, именно так и есть.
Конфликт разгорелся после введения новых требований к школьной форме в Азербайджане. Сарал назвал недопустимым недопуск девочек в хиджабах к занятиям и потребовал от Баку пересмотреть ограничения. В ответ представители правящей партии «Ени Азербайджан» обвинили турецких политиков во вмешательстве во внутренние дела республики.
Скандал вышел на дипломатический уровень 21 октября, когда Азербайджан объявил 31 гражданина Турции нежелательными лицами и запретил им въезд. В список попали политики, журналисты и блогеры. В МИД республики объяснили ограничения их публичными высказываниями, которые, по оценке ведомства, угрожают национальной безопасности и содержат призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной вражды.
Ранее запрет на ношение хиджабов в школах Азербайджана вызвал волну протестов. 12 октября сообщалось о задержании в Баку 37 противников новых требований к школьной форме, предусматривающих соблюдение светского характера образования. На фоне разгоревшегося скандала в Гарадагском районе неизвестные подожгли машину директора школы, а в Ясамальском попытались устроить пожар в учебном заведении.
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