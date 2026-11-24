Комбинация «123456» вновь возглавила мировой рейтинг самых распространённых паролей. За восемь лет наблюдений она занимала первое место семь раз, несмотря на многочисленные предупреждения специалистов по кибербезопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования NordPass за 2026 год.

Вторую строчку антирейтинга занял пароль «admin», а третью — «12345678». Среди других популярных вариантов оказались «password», что переводится как «пароль», и простые последовательности цифр.

Для составления рейтинга специалисты NordPass совместно с независимыми исследователями изучили данные публичных утечек и базы даркнета за период с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года. Анализ охватил 44 страны.

Отдельное внимание эксперты уделили паролям, связанным с массовой культурой. В утечках встречались комбинации «Lebron0319», отсылающая к баскетболисту Леброну Джеймсу, «skibiditoilet», связанная с популярным интернет-мемом, и «squidgamethebest» по мотивам сериала «Игра в кальмара».