«Пароль в сети, но менять не буду»: Треть россиян проигнорировали утечки

Почти треть россиян, чьи данные оказались в утечках, продолжили пользоваться скомпрометированными паролями даже после уведомлений о киберинцидентах. Об этом сообщили в сервисе разведки утечек DLBI.

Специалисты проанализировали около тысячи наборов учётных данных из утечек 2026 года и выяснили, что примерно 30% пользователей не стали менять пароли, которые уже могли попасть в открытый доступ. При этом 70% человек после предупреждения всё же обновили данные для входа. Однако среди тех, кто проигнорировал рекомендации, более половины использовали такие же пароли сразу на нескольких площадках.

В DLBI отметили, что реальное число пользователей, оставшихся со старыми паролями, могло быть выше. Крупные компании всё чаще автоматически сбрасывают скомпрометированные комбинации и не позволяют установить их повторно. По мнению основателя DLBI Ашота Оганесяна, люди устают от постоянных сообщений о киберугрозах и мошеннических схемах, из-за чего начинают относиться к безопасности менее внимательно.

«Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — рассказали ТАСС в DLBI.

Эксперт считает, что многие пользователи начинают действовать только после появления реального ущерба, хотя простая смена пароля после уведомления могла бы снизить риски.

Ранее Банк России уже обращал внимание на уязвимость молодых пользователей перед цифровыми схемами обмана. По итогам опроса, в котором приняли участие почти 460 тысяч человек, регулятор выяснил, что 22% пострадавших от действий мошенников составили люди в возрасте от 14 до 24 лет. При этом ЦБ отметил, что высокая цифровая активность не всегда означает соблюдение правил безопасности.