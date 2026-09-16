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Опубликовано 16 сентября, 14:29

«Пароль в сети, но менять не буду»: Треть россиян проигнорировали утечки

DLBI: Около 30% пользователей оставили скомпрометированные пароли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Почти треть россиян, чьи данные оказались в утечках, продолжили пользоваться скомпрометированными паролями даже после уведомлений о киберинцидентах. Об этом сообщили в сервисе разведки утечек DLBI.

Специалисты проанализировали около тысячи наборов учётных данных из утечек 2026 года и выяснили, что примерно 30% пользователей не стали менять пароли, которые уже могли попасть в открытый доступ. При этом 70% человек после предупреждения всё же обновили данные для входа. Однако среди тех, кто проигнорировал рекомендации, более половины использовали такие же пароли сразу на нескольких площадках.

В DLBI отметили, что реальное число пользователей, оставшихся со старыми паролями, могло быть выше. Крупные компании всё чаще автоматически сбрасывают скомпрометированные комбинации и не позволяют установить их повторно. По мнению основателя DLBI Ашота Оганесяна, люди устают от постоянных сообщений о киберугрозах и мошеннических схемах, из-за чего начинают относиться к безопасности менее внимательно.

«Число таких пользователей могло быть больше, однако как минимум ИБ-системы крупных компаний практикуют автоматический сброс скомпрометированного пароля с невозможностью установить ту же комбинацию заново», — рассказали ТАСС в DLBI.

Эксперт считает, что многие пользователи начинают действовать только после появления реального ущерба, хотя простая смена пароля после уведомления могла бы снизить риски.

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Ранее Банк России уже обращал внимание на уязвимость молодых пользователей перед цифровыми схемами обмана. По итогам опроса, в котором приняли участие почти 460 тысяч человек, регулятор выяснил, что 22% пострадавших от действий мошенников составили люди в возрасте от 14 до 24 лет. При этом ЦБ отметил, что высокая цифровая активность не всегда означает соблюдение правил безопасности.

Больше новостей о мошеннических схемах, расследованиях и способах обмана россиян — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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