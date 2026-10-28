Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле с 23,4%

Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» вышла на первое место по итогам первоначального подсчёта голосов на парламентских выборах, заручившись поддержкой 23,4% избирателей. Такие сведения обнародовала Центральная избирательная комиссия страны после обработки примерно 1,2 миллиона бюллетеней.

Ближайшим конкурентом политической силы действующего главы правительства стала партия «Яшар», возглавляемая бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом. Её результат на указанном этапе составил 15,7%.

Третью позицию пока заняло объединение «Беяхад» Нафтали Беннета и Яира Лапида, получившее 8,5%. Следом расположилась «Оцма Йехудит» под руководством Итамара Бен-Гвира с 6,3% голосов. Партия «Религиозный сионизм», связанная с Бецалелем Смотричем, набрала около 5,7%.

Несмотря на лидерство «Ликуда», окончательная расстановка сил в парламенте пока не определена. По мере поступления новых протоколов соотношение голосов меняется, а для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата из 120. Завершить подсчёт планируется к 30 октября, тогда как официальная публикация итогов намечена на 4 ноября.