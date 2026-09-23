Партия «Новые люди» набрала 8,9% в четырёх областях России

Партию «Новые люди» поддержали 166 582 избирателя в Калужской, Смоленской, Тверской и Тульской областям. Такие данные приводит депутат Госдумы Ксения Горячева в телеграм-канале.

«За «Новых людей» здесь проголосовали 166 582 человека — 8,9%. Пять лет назад на этих же территориях было 109 949 голосов и 6,4%. То есть нас стало больше примерно на 56 тысяч человек, а результат вырос почти в полтора раза», — написала представительница партии.

Горячева назвала «крутыми цифрами» итоги голосования в Тверской и Калужской областях — 10,92% и 10,91% соответственно. При этом в Москве у партии 11,08%, в Тульской области — 7,87%, в Смоленской — 6,35%.

Ранее Life.ru писал, что «Единая Россия» получит 47 из 60 мандатов в Законодательном собрании Пермского края нового созыва. 18 депутатов пройдут по партийному списку, ещё 29 кандидатов от ЕР победили в одномандатных округах.