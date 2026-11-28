Армянская оппозиционная партия «Процветающая Армения», возглавляемая находящимся под арестом Гагиком Царукяном, продолжает добиваться пересмотра результатов парламентских выборов 7 июня. Политическая сила направила три новых заявления в Конституционный суд республики и обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщила пресс-служба партии.

Иски в Конституционный суд были поданы 19, 20 и 23 ноября, а жалоба в ЕСПЧ — 4 ноября. Представители партии оспаривают законодательные нормы и решения избирательных органов, из-за которых, по их мнению, голоса части избирателей не были учтены.

Спор возник вокруг четырёхпроцентного проходного барьера. Как утверждают в «Процветающей Армении», после исправления ошибок и пересчёта бюллетеней партия получила 58 525 голосов, что позволило ей преодолеть необходимый порог. Однако последующее аннулирование результатов голосования на нескольких участках изменило итоговые показатели.

Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, партия Царукяна набрала 58 287 голосов, или 3,989%. Для получения парламентских мандатов ей не хватило всего 156 голосов. Оппозиционеры считают, что решение признать результаты отдельных участков недействительными без повторного голосования лишило их возможности попасть в Национальное собрание.

В жалобе в ЕСПЧ партия заявляет о нарушении права на свободные выборы и права на эффективную судебную защиту. Новые обращения в Конституционный суд касаются порядка расчёта проходного барьера, полномочий ЦИК и механизмов рассмотрения избирательных споров.

Ранее Конституционный суд Армении уже рассматривал жалобы семи политических объединений. 4 июля он оставил результаты выборов в силе, несмотря на выявленные недостатки избирательного процесса. По официальным итогам в парламент прошли три политические силы: правящий «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения».

Сам Гагик Царукян находится под стражей. В начале ноября суд продлил срок его содержания под арестом ещё на три месяца. Представители партии связывают уголовное преследование своего лидера с политической борьбой, однако власти Армении такую оценку не разделяют.

Ранее Life.ru писал, что двенадцать оппозиционных политических сил Армении договорились объединить усилия в противостоянии политике премьер-министра Никола Пашиняна. Участники встречи подписали совместное заявление о формировании общенациональной консолидации.