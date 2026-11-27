Премьер Армении Никол Пашинян мог заговорить о выводе российских пограничников из республики из-за условий, которые Еревану выдвинул Брюссель, предположила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её мнению, эти условия могут быть связаны с планами Армении вступить в ЕС.

«Наверное, это какие-то условия Евросоюза. Как ещё это воспринимать? Значит, что-то ему поставили какие-то условия в ЕС в рамках евроинтеграции», — отметила депутат в беседе с «Газетой.ru».

Заявление армянского политика показалось странным. Парламентарий напомнила, что создавать инфраструктуру Армении помогал ещё Советский Союз, затем работу продолжила Россия.