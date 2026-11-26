Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники в ближайшие годы полностью прекратят службу на территории республики. По его словам, Ереван намерен самостоятельно взять на себя ответственность за охрану государственных границ. Об этом глава правительства сообщил на брифинге 26 ноября.

«Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», — сказал Пашинян.

Конкретные сроки завершения службы российских пограничников и график передачи оставшихся участков армянской стороне премьер не назвал. Сейчас представители погрануправления ФСБ России совместно с пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном. Совместная служба осуществляется на основании договора 1992 года.

Передача отдельных участков и пунктов пропуска армянским силовикам уже проходила поэтапно. Российские пограничники завершили службу в ереванском аэропорту «Звартноц» 1 августа 2024 года. С января 2025-го они перестали работать на пункте пропуска «Агарак» на границе с Ираном, а с 1 марта того же года контроль на КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе перешёл исключительно к пограничным войскам Армении.

Отдельно от пограничной службы ФСБ в Армении размещена 102-я российская военная база в Гюмри. Она действует с 1995 года, а срок соглашения о её размещении в 2010 году продлили до 2044-го. 17 сентября Пашинян заявил, что Ереван не считает базу жизненно необходимой для безопасности страны и не станет возражать, если Россия решит её вывести, однако готов обсуждать условия её дальнейшего пребывания.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не намерена вредить России. При этом, рассуждая о возможных компромиссах, премьер исключил отмену закона о начале процесса вступления в Евросоюз.