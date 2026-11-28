В Германии сразу 30 политиков объявили о выходе из партии Сары Вагенкнехт (BSW) после решения не отказываться полностью от сотрудничества с «Альтернативой для Германии» (АдГ). Массовый демарш произошёл на федеральном съезде политической силы в Дрездене, сообщает агентство DPA.

Поводом стало голосование примерно 600 делегатов, большинство которых отвергли предложение группы сооснователей BSW установить жёсткий запрет на любые договорённости с АдГ. Против такого ограничения выступили основательница партии Сара Вагенкнехт и сопредседатель Фабио Де Мази.

Руководство BSW поддерживает так называемый магдебургский путь. Он допускает совместное голосование и согласование отдельных инициатив с АдГ, но исключает создание коалиции, поддержку её кандидатов на пост регионального премьер-министра и участие в обеспечении работы правительства меньшинства под руководством этой партии.

Такая практика уже применяется в Саксонии-Анхальт, где после сентябрьских выборов обе политические силы получили большинство мест в земельном парламенте. В частности, они совместно выступили за прекращение поставок немецкого оружия Украине и отмену санкций против России.

Однако часть членов BSW увидела в этом отход от первоначальных принципов партии. В совместном заявлении несогласные напомнили, что политическая сила создавалась как альтернатива не только правящим партиям Германии, но и АдГ. По их мнению, сближение с ней укрепляет позиции конкурентов и разрушает сам BSW.

Почти половина из 30 объявивших об уходе представляет Северный Рейн — Вестфалию, где в 2027 году состоятся земельные выборы. Среди покинувших партию оказался и депутат парламента Саксонии Бернд Рудольф.

Ранее Life.ru писал, что парламент Саксонии-Анхальт потребовал отменить антироссийские санкции. Соответствующую инициативу совместно внесли фракции АдГ и BSW. Депутаты также выступили против дальнейших поставок вооружений Украине, продемонстрировав готовность двух партий действовать сообща по отдельным политическим вопросам.