Созидательное партнёрство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является стратегическим курсом России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Подчеркну, созидательное партнёрство с экономиками АТР — это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие» , — указал глава государства.

Ранее Путин заявил о тектоническом сдвиге в мировой экономике в пользу Азии. Президент отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики и главным промышленным и технологическим хабом планеты. По его словам, на страны АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 50% мировой торговли товарами.